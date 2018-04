Dybala fa tris e vola con la Juventus a Madrid, nonostante la squalifica

La Juventus vince, Paulo Dybala fa tre gol e Allegri se lo porta ugualmente a Madrid nonostante la squalifica in Champions League

La Juventus ha vinto a Benevento per quattro a due e ora ha la testa più sgombra in vista della trasferta di Champions League con il Real Madrid. Si è ripreso dopo le critiche anche Paulo Dybala, al quale, però, manca il salto di qualità contro le grandi europee per essere considerato un fuoriclasse a tutto tondo. Non potrà farlo contro il Real Madrid al Bernabeu mercoledì sera per un motivo molto semplice: sarà squalificato. Il rosso nel secondo tempo all’andata gli ha procurato feroci giudizi negativi e gli ha precluso la possibilità di provare a tentare la grande rimonta nella gara di ritorno dei quarti di finale. Però Dybala andrà lo stesso a Madrid, vuole rimanere vicino alla squadra nonostante il turno di stop e nonostante Massimiliano Allegri non posa utilizzarlo. La Joya ci sarà lo stesso.

La Juventus ci crede con Dybala e Bernardeschi

Niente vieta all’argentino di viaggiare verso Madrid assieme ai compagni. Forse la sua presenza nel ritiro spagnolo o con il gruppo prima della partita potrebbe essere d’aiuto per gli altri giocatori della Juventus. Dybala ha intenzioni serie, la Juventus pure: per cercare la rimonta più clamorosa nella storia bianconera, andranno tutti a Madrid e servirà il sostegno dell’intera rosa. Oltre all’ex palermitano potrebbe essere presente anche Federico Bernardeschi. Il toscano è infortunato, ma proverà a far di tutto per poter volare verso Madrid con la Juventus. I bianconeri ci credono, hanno il dovere di farlo anche se la montagna da scalare è difficilissima: all’andata il Real Madrid ha vinto tre a zero e ha un Ronaldo in forma smagliante. Dybala e Bernardeschi, comunque, faranno sentire il loro apporto ai compagni a Madrid.