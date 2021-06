Austria, Baumgartner: «Italia? Ho già battuto il Bayern Monaco...»

Christoph Baumgartner, centrocampista dell’Austria, ha parlato in vista degli ottavi di finale di Euro 2020 contro l’Italia

«Dall’esterno tutti dicono che noi non abbiamo possibilità di battere l’Italia, ma sono già stato in grado di battere il Bayern due volte. Abbiamo grandi giocatori che possono farlo. Hanno un buon mix di altissima qualità e grande esperienza, poi hanno Donnarumma, probabilmente il miglior portiere dei prossimi anni. Se ci sono due uomini forti fisicamente al centro della difesa, potrebbero non essere più così agili: noi ragazzi giovani e vivaci dell’Austria possiamo far loro del male».