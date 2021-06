Austria, Foda vuole l’Italia: «Battiamo l’Ucraina e passiamo il turno»

Franco Foda, commissario tecnico dell’Austria, ha parlato alla vigilia del match contro l’Ucraina: le sue dichiarazioni

«Non sappiamo se quattro punti saranno sufficienti per strappare il pass. L’importante sarà approcciare la partita dal primo minuto con la voglia di vincere. Poi vedremo cosa accadrà nel corso dei novanta minuti. Arnautovic? Ha le qualità per decidere la partita, ma dipende anche dagli altri giocatori. Non puoi vincere con un solo calciatore, ma è senza dubbio importante per noi».