Austria, Gregoritsch: «Gol? Avrei potuto saltare EURO 2020»

Michael Gregoritsch, attaccante dell’Austria, ha parlato al termine del match di EURO 2020 vinto contro la Macedonia del Nord. Le sue dichiarazioni ai canali della UEFA.

«Ho avuto un paio d’anni difficili e non era scontato che sarei stato nella rosa per gli Europei. Ho dato il massimo in ogni allenamento e grazie a Dio ho segnato. Sono completamente travolto dalle emozioni».