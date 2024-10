Austria-Norvegia: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Allianz Stadion andrà in scena la sfida tra Austria-Norvegia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Allianz Stadion di Vienna si giocherà la sfida di Nations League tra Austria-Norvegia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Austria (4-2-3-1): Schlager; Posch, Trauner, Lienhart, Prass; Seiwald, Laimer; Sabitzer, Baumgartner, Schmid; Arnautovic. Ct: Rangnick.

Norvegia (4-3-3): Nyland; Ajer, Ostigard, Hanche-Olsen, Wolfe; Ryerson, Berge, Thorsby; Sorloth, Haaland, Nusa. Ct: Solbakken.

Orario e dove vederla in tv

Austria-Norvegia si gioca alle ore 20:45 di domenica 13 ottobre per il girone di Nations League. Verrà trasmessa in diretta in streaming e gratis per tutti sulla piattaforma UEFA Tv. Non è prevista alcuna trasmissione televisiva.