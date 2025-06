Azerbaigian-Ungheria: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Baku Stadium andrà in scena la sfida tra Azerbaigian-Ungheria: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Baku Stadium di Baku si giocherà la sfida amichevole tra Azerbaigian-Ungheria. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

AZERBAIGIAN (4-3-3): Mahammadaliyev; Mammmadov, Huseynov, Mustafazada, Cafarquliyev; Mahmudov, Diniyev, Isayev; Bayramov; Emreli, Sheydayev. CT: Asadov.

UNGHERIA (3-4-2-1): Dibusz; Fiola, Orban, Dardai; Nego, Nikitscher, Kata, Csoboth; Szoboszlai, Kerkez; Varga. CT: Rossi.

Orario e dove vederla in tv

Azerbaigian-Ungheria si gioca alle ore 18:00 di martedì 10 giugno per una sfida amichevole. Verrà trasmessa in diretta su SKY SPORT (canale 253) e in streaming su SKY GO e NOW.