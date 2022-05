Azpilicueta e il Barcellona sempre più vicini: trovato l’accordo tra le due parti sulle cifre dell’acquisto. TUTTI i dettagli

Cesar Azpilicueta è pronto a passare al Barcellona a parametro zero al termine di questa stagione.

Il difensore spagnolo, scrive AS, ha trovato l’accordo con i blaugrana per un biennale da 13 milioni di euro l’anno di ingaggio, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione.