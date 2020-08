Bakayoko Milan, c’è il via libera del Chelsea: riscatto intorno ai 30 milioni

Bakayoko verso il ritorno al Milan. Il Chelsea ha dato il via libera per l’affare che porterà nuovamente il centrocampista in rossonero

Proseguono nel migliore dei modi i contatti tra il Milan e il Chelsea per Bakayoko. Il club inglese ha dato il via libera al giocatore per trattare con i rossoneri, con i quali ha già giocato in passato.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, tra i due club c’è un accordo per la formula del prestito con diritto di riscatto. I rossoneri pagheranno una piccola somma per il prestito oneroso, e il riscatto non sarà superiore ai 30-32 milioni.