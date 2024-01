Baldanzi Roma, pronto l’affondo decisivo

Le partenze di Belotti e Kumbulla permettono alla Roma di preparare l’affondo con l’Empoli per Tommaso Baldanzi

“Baldanzi e la Roma ora sono a due passi“. Questo il titolo del Corriere dello Sport per raccontare l’ultimo assalto dei giallorossi. Le partenze in queste ore di calciomercato di Belotti – diretto a Firenze – e Kumbulla – verso Sassuolo – liberano lo spazio per permettere a Tiago Pinto di chiudere il suo ultimo colpo da DS dei giallorossi. L’accordo con il giocatore il suo entourage c’è già, e la distanza con l’Empoli si sta via via colmando.

La valutazione del calciatore, che Corsi vorrebbe vendere subito per capitalizzare anche il gol segnato allo Stadium alla Juve, è di 15 milioni. La Roma lavora al prestito, mentre l’Empoli vorrebbe inserire Pisilli come contropartita tecnica, ricevendo però il no di De Rossi. Il nuovo tecnico giallorosso ha infatti espresso parere contrario alla partenza del classe 2004, che ha già debuttato in prima squadra, segnando anche in Europa League. Per questo motivo Pinto sta proponendo altri nomi, primo su tutti Pagano.