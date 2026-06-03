Baldini: «Sono molto soddisfatto. Sapevo delle insidie. La squadra in fase offensiva è in grado di far meglio»

Baldini parla alla Rai dopo il successo contro il Lussemburgo: «Sono soddisfatto. Sapevo delle insidie. La squadra in attacco può far meglio»

Si è appena conclusa l’amichevole tra Italia e Lussemburgo, un test fondamentale soprattutto per il morale degli Azzurri, reduci da settimane in cui servivano segnali di ripartenza.

La squadra di Silvio Baldini ha risposto presente, imponendosi 1‑0 grazie al colpo di testa di Pio Esposito, ancora una volta decisivo.

Un successo prezioso, che non solo restituisce fiducia all’ambiente, ma valorizza anche le qualità dei tanti giovani scesi in campo. Una vittoria che profuma di ripartenza e che conferma la voglia della nuova Italia di rialzarsi, passo dopo passo. Le parole alla Rai:

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PAROLE – «Sono molto soddisfatto. Sapevo delle insidie, poi quando giochi fuori casa soprattutto. Non è nulla di scontato, ma sapevo che oggi avrebbero vinto, e che le stelle sarebbero state dalla nostra parte»

ATTACCO – «La squadra in fase offensiva è in grado di far meglio. Ci sono meccanismi che a volte vengono naturali, ma oggi tante volte questi movimenti non li facevano e quindi difficile arrivare al tiro»

EMOZIONI – «La mia emozione? Ad essere sincero io sono un po’ strano. In questo contesto non sento una grande emozione. Sento soprattutto una grande preoccupazione. Quando parli devi sapere veramente quello di cui quel giocatore ha bisogno. Quindi parlo di preoccupazione quando dico che ho paura di non essere di aiuto per loro»