Genoa, Ballardini: «Fiorentina? Serve aggressività, attenzione e furore»

Davide Ballardini parla alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: ecco le dichiarazioni del tecnico rossoblu anche sul Cagliari

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro la Fiorentina.

CONTRO IL CAGLIARI – «La differenza tra primo e secondo tempo si è vista proprio nell’atteggiamento, nel furore e nella rabbia di voler ribaltare il risultato che ci abbiamo messo».

FIORENTINA – «Dobbiamo essere squadra dal primo all'istante, sempre presenti in ogni momento della partita altrimenti la Fiorentina ti può fare davvero male. Servono attenzione, aggressività e furore. Il Genoa ha queste doti e deve metterle in campo».