Ballardini: «Sassuolo, credo nella salvezza. Su Berardi...»

Le prime parole di Davide Ballardini: nuovo allenatore del Sassuolo con l’obiettivo di trascinare la squadra alla salvezza

In conferenza stampa il nuovo allenatore del Sassuolo Davide Ballardini si è presentato così.

«Il Sassuolo ha pensato a me e mi fa piacere perché il Sassuolo è una società che tanti in una situazione del genere e lo dicevo anche ai miei collaboratori perché l’unica società in una società del genere è il Sassuolo, non avremmo accettato nulla, sempre che il Sassuolo pensasse a noi. Berardi? Per noi è fondamentale, è stato come Diamanti a Bologna. Bisogna credere nella salvezza».