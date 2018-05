Nasce la nuova Italia di Mancini, con Balotelli e Insigne pronti a prendersi il palcoscenico

Quando inizia il nuovo corso di una Nazionale, c’è sempre curiosità intorno ad ogni aspetto, che si tratti di questioni tecnico tattiche ma anche di scelte legate alle responsabilità affidate ad ogni singolo giocatore. Ciò non poteva mancare nemmeno per l’Italia del commissario tecnico Roberto Mancini. Per quanto riguarda le scelte tattiche ne capiremo di più nel corso dei prossimi tre test amichevoli, mentre la fascia da Capitano è stata assegnata a Leonardo Bonucci. Diverso il discorso numeri di maglia, su cui ci sarebbe più di uno spunto di riflessione.

Il numero 1 che era di Gianluigi Buffon non è andato a Donnarumma bensì a Salvatore Sirigu. La gloriosa 10 è finita nuovamente sulle spalle di Lorenzo Insigne mentre la 9 se l’è presa Mario Balotelli, sintomo anche dell’importanza che i due potrebbero avere in questa nuova Italia. Il calciatore del Napoli ormai è maturo ed ha le qualità tecniche per portare quel numero sulle spalle mentre Supermario dovrà dimostrare di essere davvero quel centravanti che gli italiani si attendono da anni. Ecco, di seguito, l’elenco completo della numerazione: Donnarumma 22, Perin 12, Sirigu 1; Bonucci 19, Caldara 5, Criscito 4, D’Ambrosio 3, De Sciglio 2, Florenzi 24, Romagnoli 6, Rugani 15, Zappacosta 21; Baselli 26, Bonaventura 8, Cristante 23, Jorginho 14, Mandragora 27, Pellegrini 16; Balotelli 9, Belotti 11, Berardi 18, Chiesa 25, Insigne 10, Politano 17, Verdi 20, Zaza 7