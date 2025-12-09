Balotelli pronto a tornare in campo? L’ex Inter e Milan: «Aspetto una chiamata dalla Serie A»

Balotelli è adesso pronto a tornare in campo? L’ex attaccante Inter e Milan: «Aspetto una chiamata dalla Serie A». Le parole

Mario Balotelli continua ad allenarsi con grande dedizione, smentendo l’idea di appendere gli scarpini al chiodo nonostante i 35 anni d’età. Intervistato da Prime Video, l’attaccante ha svelato il suo ambizioso obiettivo per il futuro: un clamoroso ritorno nel campionato italiano, esprimendo apertamente il suo desiderio di giocare nuovamente in Serie A.

PAROLE – «Mi sto allenando con una squadra locale bresciana. Aspetto sempre una chiamata dalla Serie A, per ora non ci sono, ascolterò club esteri se non ci sarà la possibilità di stare in Italia. Ma mi fermerò solo quando deciderò io di fermarmi, non sarà qualcuno a dirmelo.

Non vedo molte partite ma, quando succede, mi rendo conto che il calcio oggi è diverso: è più fisico ma con meno qualità rispetto a prima, io sento di poter ancora performare»

