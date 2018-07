Balotelli-Marsiglia, accordo a un passo: niente ritorno in Italia

Secondo la stampa francese, è ormai fatta per l’approdo di Balotelli al Marsiglia: al Nizza andranno 10 milioni

Mario Balotelli resta in Francia. Non al Nizza. Già, le ultime ore sono state decisive per formalizzare il passaggio di Supermario dai rossoneri all’Olimpiade de Marsiglia: nella prossima stagione il centravanti italiano, da poco rientrato nel giro della Nazionale, dovrebbe mettersi a disposizione di Rudi Garcia. L’accordo, secondo ‘L’Equipe’, è ormai chiuso. Balotelli firmerà con l’OM un contratto triennale, già redatto, guadagnando quasi 7 milioni di euro all’anno: un record nella storia del club. Al Nizza, invece, andrebbero 10 milioni. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore.

Niente ritorno in Italia dunque. E dire che di contatti Mino Raiola ne ha avuti: «Dove andrà Mario? Napoli, Roma…», aveva detto tra i denti l’agente qualche settimana fa. Dei giallorossi si era parlato con particolare convinzione, ma la trattativa non è mai diventata concreta. E lo stesso dicasi dei partenopei. Porte chiuse. Se ne riparlerà, forse, tra qualche anno. Per il momento, la carriera dell’ex attaccante di Inter e Milan è destinata a proseguire in Francia, proprio lì dove è ripartita in grande stile dopo anni di buio: 15 reti nella prima stagione con il Nizza, 18 nella seconda. Un rendimento che ha convinto Roberto Mancini, il suo mentore e padre putativo, a convocarlo in occasione delle prime amichevoli da commissario tecnico dell’Italia e che ora spera che il suo percorso di crescita continui con Rudi Garcia.