Balotelli, che gol in Marsiglia-Nizza – VIDEO

L’attaccante del Nizza ha realizzato un grandissimo gol nei minuti iniziali di Marsiglia-Nizza. Gran gol di Mario Balotelli

Il Marsiglia festeggia la qualificazione alla finale di Europa League con una vittoria in rimonta sul Nizza. La formazione di Rudi Garcia ha battuto la formazione nizzarda per 2-1 infliggendo un colpo importante alle ambizioni europee degli ospiti. Il Nizza si è portato in vantaggio al 5′ minuto con un grandissimo gol di Mario Balotelli, attaccante rossonero che ha battuto ogni record nel Nizza.

Il giocatore ha saltato due-tre avversari e ha depositato il pallone in rete con un gran destro. Il Marsiglia di Garcia ha ribaltato la sfida trovando prima il gol dell’1-1 con Germain, al minuto 13, e poi con la rete di Payet al minuto 72. Continua il momento magico di Dimitri Payet: l’ex West Ham, dopo un inizio difficile, ha sferrato tante prestazioni di qualità. Il Marsiglia ora è quarto a -2 dal Lione, secondo. Il Nizza è settimo a -1 dal Saint-Etienne.