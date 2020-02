Bani: «Vittoria meritata. Gol? Mi godo il momento» – VIDEO

La felicità di Mattia Bani, autore del gol allo scadere che ha deciso il destino della gara fra Bologna e Brescia – VIDEO

(Dal nostro inviato allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, Antonio Parrotto) – Mattia Bani ha trovato la deviazione vincente che ha permesso al Bologna di vincere in extremis contro il Brescia. Ecco le parole del giocatore in zona mista dopo i 90′.

«Abbiamo fatto una vittoria fondamentale, totalmente meritata. Skorupski non ha fatto una parata. Era giusto vincere. Dobbiamo lavorare per segnare di più e subire meno gol. Ma abbiamo 30 punti, vuol dire che qualcosa di buono c’è. Gol? Mi sono ripreso quello di due settimane fa, che era un po’ dubbia. Sinceramente non me l’aspettavo. Lavoro per farmi trovare pronto anche davanti, ma il lavoro è di tutta la squadra. Essere a 30 punti a fine gennaio è una cosa importante con tutto ciò che è successo. Da piccolo giocavo davanti, ma non ho mai fatto tantissimi gol. Quest’anno mi sta andando bene».