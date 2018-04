Barak nel mirino della Roma: Monchi ci prova… con Schick

La Roma ha messo gli occhi su Antonin Barak, centrocampista dell’Udinese. Le ultimissime notizie di calciomercato

La Roma vuole Antonin Barak. Il centrocampista classe ’94, autore di una buonissima prima parte di stagione con 6 gol all’attivo in Serie A, al suo primo anno in Italia, è finito nel mirino di numerosi club italiani e stranieri. Secondo Il Tempo, Monchi si sarebbe inserito nella corsa al giovane centrocampista. La Roma dovrebbe rinnovare notevolmente la sua rosa nella prossima stagione. Monchi punta a ringiovanire l’organico e il centrocampista ceco di 23 anni potrebbe rinforzare il reparto mediano.

Da oggi dunque anche la Roma si iscrive alla corsa per Antonin Barak. Di Francesco stima il centrocampista dell’Udinese e i giallorossi molto presto potrebbero avviare una trattativa con la società friulana. L’Udinese cerca ancora punti per la salvezza ma è pronta a valutare qualsiasi offerta, purché importante, per i suoi talenti. Monchi spera di convincere il giocatore con la carta Schick: il connazionale potrebbe convincere Antonin a spiare il progetto romanista.