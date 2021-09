Sergio Aguero ha parlato del suo arrivo al Barcellona e delle difficoltà del club blaugrana

Sergio Aguero, neo attaccante del Barcellona arrivato a zero dal Manchester City, ai microfoni di RAC 1 ha parlato delle difficoltà del club blaugrana.

«Qualsiasi calciatore vorrebbe essere qui. Sapevo che il club non era messo bene a livello economico ma ho detto al mio agente che non mi importava dei soldi. Se me lo proponessero di nuovo, firmerei di nuovo per il Barcellona. Io via dopo l’addio di Messi? Non ho capito le persone che dicevano che volevo lasciare il Barça».