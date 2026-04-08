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Barcellona Atletico Madrid 0-2: dopo il rosso a Cubarsi Simeone dilaga, colpaccio griffato Alvarez e Sorloth
Barcellona Atletico Madrid 0-2: come è andata la sfida, valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League
Una notte da dimenticare per i padroni di casa. Nel vibrante scontro diretto spagnolo, l’Atletico Madrid espugna il campo del Barcellona conquistando una vittoria pesantissima con il risultato di 0-2. La formazione allenata da Diego Simeone ha saputo capitalizzare al massimo gli episodi chiave, sfruttando abilmente e con cinismo la superiorità numerica per l’intera seconda frazione di gioco.
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Il rosso a Cubarsi e la magia di Alvarez su punizione
L’avvio di partita è caratterizzato da ritmi infernali. I blaugrana si rendono estremamente insidiosi grazie alle folate offensive di Marcus Rashford e ai tentativi di Robert Lewandowski, ma sbattono ripetutamente contro i guantoni di uno strepitoso Juan Musso, insuperabile a difesa della propria porta.
La clamorosa e drammatica svolta tattica per gli uomini di Hansi Flick si materializza proprio sul finire del primo tempo. Al 42′, Pau Cubarsi commette un brutto fallo al limite: l’arbitro Istvan Kovacs estrae inizialmente l’ammonizione, ma dopo il provvidenziale richiamo del VAR, cambia la sanzione sventolando il cartellino rosso diretto al 44′. Sulla conseguente punizione, il fuoriclasse argentino Julian Alvarez disegna una traiettoria impeccabile, infilando la sfera nel sette alla destra del portiere e firmando lo 0-1 proprio al 45′.
Il raddoppio di Sorloth spegne le speranze catalane
Nella ripresa, pur con l’uomo in meno e rinunciando al bomber polacco (sostituito all’intervallo da Fermín), i catalani si riversano generosamente in avanti. La sfortuna e i riflessi dell’estremo difensore ospite negano il pareggio: clamoroso il calcio piazzato battuto da Rashford al 53′, deviato provvidenzialmente sul montante ancora una volta da Musso.
Scampato il pericolo, i Colchoneros chiudono definitivamente i conti al 70′ minuto. Un perfetto suggerimento di Matteo Ruggeri trova l’inserimento puntuale del subentrato Alexander Sorloth, che con una magnifica conclusione al volo dal centro dell’area di rigore fulmina la retroguardia avversaria, siglando la rete del 0-2.
Forcing finale e nervosismo
L’ultimo quarto d’ora si trasforma in un assedio disperato, orchestrato dal talento giovanissimo di Lamine Yamal e dalle iniziative di Joao Cancelo. Tuttavia, la muraglia madrilena regge l’urto senza affanni, amministrando il prezioso doppio vantaggio fino al triplice fischio. La gara si conclude in un clima di spiccato nervosismo, testimoniato da una lunga serie di ammonizioni che ha coinvolto, tra gli altri, Gavi, Alex Baena e lo stesso Cancelo a tempo ormai scaduto.
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