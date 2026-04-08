Moviola Barcellona Atletico Madrid: fa discutere l’espulsione di Cubarsi! Gli episodi dubbi del match diretto da Kovacs

Moviola Barcellona Atletico Madrid: gli episodi dubbi del match diretto da Kovacs, valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League

Barcellona Atletico Madrid, valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League, si è rivelata subito infuocata sotto il punto di vista agonistico, con il risultato di 0-2 per i Colchoneros e un episodio da moviola clamoroso sul finire del primo tempo. La direzione di gara è stata affidata all’esperto arbitro rumeno Istvan Kovacs, chiamato a sedare le tensioni.

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Primo tempo: intensità alle stelle, l’Atletico la sblocca con Julian Alvarez

I padroni di casa sono partiti con grandissima verve e dinamismo. Subito pericoloso Marcus Rashford, che al 2′ e al 4′ impegna severamente Juan Musso. L’Atletico non sta a guardare: all’8′ c’è un salvataggio miracoloso sulla linea di porta a negare la rete ad Ademola Lookman. La gara si mantiene su ritmi altissimi e spigolosi: Kovacs distribuisce subito sanzioni estraendo il cartellino giallo all’indirizzo di Koke (al 31′) e di Marc Pubill (nel recupero).

L’episodio che spacca in due l’incontro arriva al 45′ minuto. Il fuoriclasse argentino Julian Alvarez si inventa una punizione magica, insaccando il pallone direttamente sotto l’incrocio di destra, imparabile per il portiere avversario, firmando così lo 0-1.

Il momento clou e la moviola: il VAR condanna Pau Cubarsi all’espulsione

L’episodio determinante per la gara si concretizza poco prima del duplice fischio, in corrispondenza della rete del vantaggio avversario. Il difensore del Barcellona Pau Cubarsi entra scomposto su un avversario; inizialmente (al 41′), Istvan Kovacs estrae il cartellino giallo.

Tuttavia, dopo l’immediato richiamo della tecnologia e una rapida on-field review al VAR, il fischietto rumeno cambia radicalmente la sua decisione: al 44′ viene estratto il cartellino rosso diretto, lasciando incredibilmente il Barcellona in inferiorità numerica per tutta la ripresa.

Ripresa e sostituzioni: i blaugrana ci provano ma Musso chiude tutto

Il secondo tempo si apre con le inevitabili contromosse di Flick (dentro Fermín e Gavi). La formazione di casa, pur in 10 uomini, si riversa generosamente in attacco, ma trova di fronte a sé un muro di gomma chiamato Juan Musso, autore di interventi miracolosi al 50′ e al 53′ (su ennesima bordata di Rashford mandata sul palo). Continuano a piovere provvedimenti disciplinari, con i cartellini gialli sventolati ai danni di Alex Baena (63′) e Gavi (65′), con l’Atletico Madrid che chiude il match grazie alla rete di Sorloth.