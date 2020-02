Barcellona, Braithwaite: «Messi mi ha abbracciato, non lavo la maglia»

Martin Braithwaite commenta il suo esordio con la maglia del Barcellona: ecco le parole dell’attaccante danese

Martin Braithwaite, nuovo acquisto del Barcellona, racconta il suo esordio in maglia blaugrana.

«E’ stato straordinario, un sogno che diventa realtà. Ero un po’ nervoso prima della partita, ora sono felice per la vittoria. I tifosi mi hanno accolto molto bene e sono orgoglioso di essere qui. Messi mi ha fatto i complimenti e mi ha abbracciato, non laverò la maglietta. Se 15 giorni fa mi avessero detto che sarei passato al Barcellona… Non me lo sarei mai aspettato».