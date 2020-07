Barcellona, Dani Alves: «Messi via? Il più grande errore della storia del club»

Dani Alves, ora al San Paolo, ha parlato della situazione difficile del Barcellona e di Leo Messi

Dani Alves è una delle leggende del Barcellona, ora gioca al San Paolo ma non dimentica il club blaugrana. E in una intervista a Radio Catalunya, il terzino brasiliano ha parlato del momento di caos che sta vivendo la squadra catalana.

MESSI VIA – «Non credo accadrà che Messi andrà via. È la bandiera di questo club, di questa squadra e cederlo sarebbe il più grande errore che il Barça possa fare nella sua storia. Sarebbe un errore per un giocatore del genere non ritirarsi lì. Dovrebbero perfino cambiare il nome del Camp Nou in Leo Messi».

DIFFICOLTA – «Leo è un vincente, non gli piace perdere ed è normale che si arrabbi vuole sempre vincere, come me. È al Barcellona da molti anni ed è consapevole di ciò di cui ha bisogno per poter vincere. Lui è sempre stato il piatto principale, ma noi eravamo gli ingredienti perfetti. La sensazione ora è che deve sempre tirare la macchina da solo».