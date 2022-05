Barcellona, De Jong: «Futuro? Sono fiducioso e anche Xavi lo è»

Il centrocampista del Barcellona De Jong ha parlato del suo futuro in blaugrana, messo in dubbio dalle ultime voci di mercato

Frenkie De Jong, centrocampista del Barcellona, ha parlato del suo futuro al termine della partita contro il Maiorca vinta per 2-1.

FUTURO – «Il dialogo con Xavi è stato molto buono. Sono fiducioso in me stesso e l’allenatore dice che lo è anche lui, quindi tutti sono felici. La pressione fa sempre bene a un giocatore per tirare fuori il meglio di sé, non è mai eccessiva».

LIGA – «Quest’anno non siamo stati al livello che volevamo ed è per questo che non siamo stati in grado di competere con il Real Madrid, ma speriamo di sì la prossima stagione».