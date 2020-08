Barcellona, Deco: «L’8-2 col Bayern risultato poco veritiero»

Deco ha commentato la pesante sconfitte del Barcellona contro il Bayern Monaco

Deco, ex centrocampista del Barcellona, in una intervista al Mundo Deportivo ha commentato la sconfitta per 8-2 dei blaugrana contro il Bayern Monaco in Champions League.

«Sono cose che possono succedere, ma penso che il risultato non rispecchi la realtà della differenza che c’è tra le due squadre. Il Barcellona nelle ultime stagioni ha mostrato debolezze ed ha avuto momenti altalenanti e questa volta è andato tutto storto. Se avessero giocato 10 volte, questo risultato non si sarebbe verificato, ma questa volta è successo. Momento difficile? Non so, da fuori ci mancano le informazioni. Quando hai una generazione che vince da tempo, devi cercare un sostituto a poco a poco, ma a volte non è facile da gestire perché ci sono calciatori che non vogliono venire se non sono protagonisti principali».