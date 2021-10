Barcellona, Del Bosque benedice Xavi: «Blaugrana da quando è bambino»

L’ex c.t. della Spagna Vicente Del Bosque si è detto favorevole all’arrivo di Xavi sulla panchina del Barcellona

Vicente Del Bosque, ex commissario tecnico della Spagna, in una intervista ad AS si è detto favorevole all’arrivo di Xavi sulla panchina del Barcellona.

SANGUE BLAUGRANA – «Ha tutte le conoscenze utili, conosce il Barcellona da quando era bambino e ha anche fiducia nelle sue idee. Questa è la cosa più importante. Dopo i giocatori, deve farsi apprezzare dal pubblico e cercare di vincere le partite. Solo così potrà fare bene. È importante che abbia molta fiducia nelle proprie possibilità e in quello che vuole fare. A mio modo di vedere le cose, il Barcellona con la crescita dei giovani tornerà al top sicuramente».