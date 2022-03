Barcellona, Depay: «Questo miglior club al mondo, voglio dimostrare di poter essere titolare»

L’attaccante del Barcellona Depay ha parlato della voglia di voler dimostrare il suo valore in blaugrana

Memphis Depay, attaccante del Barcellona, in una intervista a Ziggo Sport ha parlato del suo momento di forma e della voglia di dimostrare il suo valore in blaugrana.

CLUB – «È normale che qui ci sia competizione per me, gioco per il miglior club del mondo e voglio dimostrare di poter essere un titolare in questa squadra. Mi sono infortunato in un brutto momento della stagione, ma ora sono di nuovo in forma e felice e ho segnato due gol».

CLASICO – «Siamo in ottima forma. Lo spirito di squadra è molto buono, c’è tanta energia ed è così che ci avvicineremo alla partita. Anche loro stanno bene, ma giocheremo per vincere».