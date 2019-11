Barcellona, Griezmann: «Giocare qui non è facile, devo lavorare»

Barcellona, Griezmann ammette: «Giocare qui non è facile, è tutto nuovo. Ma sono orgoglioso di dove sono, devo lavorare»

Antoine Griezmann, attaccante del Barcellona trasferitosi in estate dall’Atletico Madrid, ha parlato sei suoi primi mesi in blaugrana. Ecco le parole ai microfoni di Téléfoot:

«Non è il posto più facile dove giocare. E’ una nuova squadra, un club differente rispetto a quello prima, una nuova tattica di gioco. Però bisogna lavorare, sono orgoglioso di dove sono. Abbiate fiducia in me e tutto andrà come deve andare. Devo conquistarmi la fiducia della squadra. Io poi sono un giocatore che pensa alla squadra, pensa a come si possono muovere gli altri compagni in campo. Se posso segnare molto meglio certo, però non è il mio obiettivo principale».