Barcellona, infortunio Raphinha: il brasiliano è tornato in Catalogna. Quali sono le sue condizioni e quando può tornare in campo. Una partita nel mirino!

Barcellona, infortunio Raphinha: le condizioni dell’attaccante brasiliano e quando può tornare in campo. C’è una data nel mirino

Il Barcellona riabbraccia uno dei suoi punti fermi, ma dovrà pazientare ancora diverso tempo prima di poterlo rivedere in campo. Raphinha ha fatto il suo ritorno in Catalogna proprio nella giornata di oggi, dopo aver trascorso una settimana di stacco e cure in Brasile a seguito del suo recente e fastidioso infortunio. L’attaccante blaugrana, pedina fondamentale nello scacchiere tattico della squadra, ha un piano ben preciso in mente: lavorare duramente per non mancare all’appuntamento più importante e atteso di tutta la stagione sportiva.

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I tempi di recupero: fuori per un altro mese

Secondo quanto riportato in queste ore dal noto quotidiano sportivo spagnolo Mundo Deportivo, il percorso riabilitativo del giocatore è già stato tracciato con cura dallo staff medico catalano. Le tempistiche impongono cautela, dato che Raphinha sarà fuori per altre 4 settimane. Questo periodo di stop forzato lo costringerà inevitabilmente a saltare numerosi e cruciali impegni di campionato, obbligando Flick a trovare rapide soluzioni alternative nel tridente offensivo. Il recente viaggio in patria è servito all’esterno non solo per un iniziale riposo fisico, ma anche per ricaricare le energie mentali prima di immergersi totalmente nel rigoroso programma di fisioterapia che lo attende presso la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Il grande obiettivo: la sfida contro il Real Madrid

Nonostante la delusione per lo stop, la motivazione del giocatore brasiliano è altissima. La sua vera, grande missione è tornare per El Clásico il 10 maggio. La super sfida contro i rivali storici del Real Madrid rappresenta il crocevia fondamentale per le sorti della Liga spagnola. Essere a disposizione per quella data significherebbe aver completato con pieno successo il recupero clinico, garantendo un apporto decisivo in una gara che spesso si risolve sul filo del rasoio.

Le prossime settimane di lavoro differenziato saranno determinanti. Lo staff medico del Barcellona monitorerà quotidianamente la risposta muscolare del giocatore, cercando di ottimizzare i tempi senza rischiare pericolose ricadute. I tifosi incrociano le dita: il conto alla rovescia verso il 10 maggio è ufficialmente iniziato.