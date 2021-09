Barcellona, Iniesta: «A Koeman serve tempo. Successore? Xavi è già pronto»

Andrés Iniesta, ex centrocampista del Barcellona, ha parlato dell’attuale situazione della squadra blaugrana

Intervistato dai microfoni di Goal, Andrés Iniesta ha parlato dell’attuale situazione del Barcellona:

«Seguo sempre il Barcellona e sono ancora in contatto con diversi ex compagni come Jordi Alba e Busquets. Spero che Koeman abbia fortuna e che la squadra trovi l’equilibrio giusto. C’è bisogno di tempo, nel calcio come in tutte le altre cose. Successore? Credo che Xavi sia pronto, me lo immagino già alla guida del Barcellona. Xavi si è preparato a lungo in questi anni per guidare i blaugrana, ha fiducia e consapevolezza per affrontare questa sfida».