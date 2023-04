Barcellona, Jordi Cruijff: «Dispiace per il Clasico, sullo 0-2…»

Le parole di Jordi Cruijff, direttore sportivo del Barcellona, dopo lo 0-4 subito in casa contro il Real Madrid

Jordi Cruijff ha parlato nel post partita di Barcellona-Real Madrid, terminata 0-4 per i blancos.

PAROLE – «Lo 0-2 al 50′ ci ha fatto molto male, perché questo significava aprirsi e lasciare spazi ad una squadra come il Real. Di questo dobbiamo prenderne atto e migliorare. Siamo dispiaciuti per i tifosi perché la partita non è andata come volevamo. Lunedì avremo molto bisogno di loro per dimenticare questo risultato e pensare già alla prossima partita di campionato».