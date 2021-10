Barcellona, Laporta conferma Koeman: «È un simbolo di questo club»

Il presidente del Barcellona Laporta ha confermato Koeman sulla panchina blaugrana

Joan Laporta, presidente del Barcellona, in conferenza stampa ha confermato il posto in panchina di Ronald Koeman; in bilico dopo gli ultimi risultati.

«A prescindere dal risultato contro l’Atletico Madrid, Koeman continuerà a essere il nostro allenatore. È referente e simbolo del Barcellona, un culé vero. Bisogna dargli fiducia perché ha deciso di diventare il nostro tecnico in un momento di massima difficoltà istituzionale e sportiva».