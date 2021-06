Barcellona, Laporta: «Rinnovo Messi? Trattativa non chiusa»

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Marca: le sue dichiarazioni sul futuro di Leo Messi

«Mi piacerebbe dire che la trattativa fosse già chiusa, ma non è così. I colloqui però stanno andando per il verso giusto, l’idea è di chiudere la questione al più presto. Farebbe comodo a lui e anche a noi perché se risolveremo questa faccenda ci sarà una reazione a catena. Siamo fiduciosi perché lui vuole restare qui. Stiamo facendo tutto il possibile per mettergli a disposizione una squadra competitiva. Abbiamo appena ingaggiato il Kun Aguero che nel ritiro dell’Argentina in Copa America gli ripete ogni giorno di firmare per poter giocare insieme».