Barcellona, Messi: «Sono stato male qui ma ora sono pronto a lottare»

Lionel Messi torna a parlare con dichiarazioni tutt’altro che banali: ecco le dichiarazioni del numero 10 del Barcellona sul suo momento

Lionel Messi ha rilasciato alcune dichiarazioni al programma La Sexta: l’intervista andrà in onda domenica ma Marca anticipa alcuni temi.

GUARDIOLA E LUIS ENRIQUE – «Pep ha qualcosa di speciale, ti fa vedere le cose in un modo: come ha preparato le partite, in difesa, come attaccare… ti dice esattamente andava la partita, come dovevi attaccare per vincere. Ho avuto fortuna ad aver passato molto tempo con Guardiola e Luis Enrique, i due migliori. Averli avuti per così tanto tempo mi ha fatto crescere molto nel calcio e nella saggezza tattica che mi hanno insegnato».

MESSI – «Oggi sto bene. È vero che d’estate ho passato un brutto periodo. Veniva da prima. Quello che è successo prima dell’estate, per come finiva la stagione, il burofax e tutto il resto… Poi l’ho trascinato un po ‘all’inizio della stagione, ma oggi sto bene. Mi sento di lottare seriamente per tutto ciò che mi aspetta. Sono eccitato. So che la società sta attraversando un momento difficile, a livello di club e di squadra, e tutto ciò che circonda il Barcellona è complicato, ma non vedo l’ora».

VITA PRIVATA – «Sono un privilegiato per tutto quello che ho dovuto sperimentare, ma ci sono momenti in cui vorrei essere anonimo. Mi piacerebbe potermi divertire andando al mercato, al cinema. o al ristorante, soprattutto quando sono con i miei figli».