Il Barcellona si rifà sotto per Kalidou Koulibaly. Dopo l’interessamento estivo, con l’offerta di 40 milioni più contropartita tecnica, i blaugrana potrebbero rifarsi sotto in estate. O prima. Messi e compagni continuano a faticare nel trovare il giusto compagno di Piqué, con Umtiti che non sembra dare le giuste garanzie. Koulibaly sarebbe il giocatore perfetto, forte di testa e bravo negli anticipi, in grado di coprire le amnesie del centrale catalano.

Ma Aurelio De Laurentiis sa di avere tra le mani una pepita d’oro. In estate, oltre al Barcellona, si erano fatti avanti anche Chelsea e Manchester City, ma il patron azzurro non ha voluto sentire ragioni. Adesso invece, con il rinnovo del senegalese a settembre, De Laurentiis avrà il coltello dalla parte del manico. Per far partite il giocatore, chiederà una cifra superiore ai 70 milioni di euro, ma che potrebbe benissimo raggiungere i 100. L’acquisto di Van Dijk per 85 milioni di euro dal Liverpool ha cambiato gli scenari del calciomercato dei difensori: come Ausilio e Suning non ritengono Skriniar inferiore all’olandese, lo stesso sostiene il club partenopeo per il proprio gioiello.