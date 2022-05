Barcellona, pressing per Koulibaly: la mossa dei blaugrana

Il Barcellona effettua il sorpasso sulle rivali. La mossa per il big del Napoli che potrebbe lasciare il club in estate: cosa succede

Il Barcellona fa sul serio per Koulibaly e sarebbe pronto a sferrare un assalto al giocatore del Napoli nella prossima sessione di calciomercato.

A riportare la notizia è As, secondo cui Xavi considera il senegalese come il rinforzo giusto per la sua squadra, tanto che sarebbero stati avviati i contatti con il suo agente Ramadani.