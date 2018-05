Oggi al Camp Nou è andato in scena il Clasico Barcellona-Real Madrid: risultato e cronaca della sfida. Le ultimissime

Calcio spettacolo al Bernabeu per il Clasico tra Barcellona–Real Madrid. Il Real Madrid, fresco finalista di Liga, ha incontrato il Barça che ha centrato il doblete, vincendo Liga e Coppa del Re. Nessun pasillo de honor dei Blancos ai blaugrana (in Spagna, la vincitrice dei trofei, viene omaggiata nel corso della sfida successiva) ma la diatriba era a nata a dicembre con il Barça che si rifiutò di fare il pasillo al Real, fresco vincitore del Mondiale per Club. Gara infuocata al Camp Nou questa sera: la sfida è terminata con il punteggio di 2-2.

Luis Suarez ha portato in vantaggio i bluagrana. Cristiano Ronaldo, dopo appena 4 minuti, ha trovato il gol del pari. Allo scadere del primo tempo, Barcellona in 10 per un cartellino rosso sventolato a Sergi Roberto dopo un colpo al volto a Marcelo a palla la lontana. Emozioni finite? Macché! Barcellona in vantaggio al 52′ con Leo Messi che, ben assistito da Suarez, ha scartato due avversari e ha depositato in rete. Proteste blaugrana per un netto fallo di Suarez, a inizio azione, su Varane. Brutto fallo anche di Leo Messi su Sergio Ramos al 44′, brutto fallo di Bale su Umtiti (per entrambi poteva starci il rosso). Al 72′ Gareth Bale ha trovato il gol del pareggio del definitivo 2-2.