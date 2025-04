Barcellona, ter Stegen torna a disposizione di Flick: in panchina nel Clasico, titolare contro l’Inter?

Barcellona, ter Stegen ottiene il via libera per tornare in campo: verso la panchina per la Copa del Rey, ballottaggio con Szczesny in Champions

Marc ter Stegen è finalmente tornato a disposizione del Barcellona e, come riportato da Mundo Deportivo, dopo settimane di allenamenti e ha ricevuto il via libera medico per essere convocato per il Clasico di Coppa del Re contro il Real Madrid. Il portiere tedesco non gioca dalla fine di settembre, quando si infortunò al tendine rotuleo del ginocchio destro contro il Villarreal. Sebbene sia stato incluso nella lista dei 22 convocati, è probabile che inizi dalla panchina a causa della mancanza di ritmo partita. Il suo ritorno è comunque una buona notizia per i blaugrana in vista della finale, anche se dovranno fare a meno di Lewandowski e Balde, ancora alle prese con infortuni muscolari.

Oltre a questi, mancheranno anche Marc Casadó e Marc Bernal, che continuano il loro recupero separatamente dal gruppo. In porta, Szczesny è previsto come titolare contro il Real Madrid. La situazione potrebbe cambiare in vista della semifinale di Champions League contro l’Inter, con la possibilità che l’ex portiere della Juventus venga escluso dalla lista UEFA per lasciare spazio a Ter Stegen, che sarebbe preferito come titolare nelle prossime sfide europee.