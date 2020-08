Barcellona, riunione di emergenza per parlare del futuro di Messi

Lionel Messi dice addio al Barcellona: il presidente Josep Maria Bartomeu convoca una riunione di emergenza

Lionel Messi ha comunicato al Barcellona la propria volontà di trasferirsi in un altro club immediatamente, esercitando l’opzione per la risoluzione del contratto entro il 2021 come da accordi.

Stando a quanto riportato dalla stampa catalana, il presidente Josep Maria Bartomeu avrebbe convocato una riunione di emergenza dei vertici societari per valutare la richiesta del fuoriclasse argentino.