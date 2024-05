Barcellona, la società NON VUOLE Xavi: la situazione e il futuro. Ecco perché è rimasto

Xavi è rimasto al Barcellona nonostante avesse annunciato l’addio. La società per non lo vuole: la situazione

Il Milan aveva messo nel mirino anche Xavi nel dopo Pioli, salvo poi un clamoroso colpo di scena che ha visto il tecnico spagnolo cambiare idea. Infatti l’ex centrocampista aveva annunciato l’addio per poi cambiare idea.

Secondo quanto riportato da El Larguero, Xavi sa benissimo però una cosa ovvero che la dirigenza non lo vuole e che la sua permanenza sia dovuta solo perché il Barça non è riuscito a sostituirlo. Anche Deco avrebbe riferito che non avrebbe voluto continuare con il tecnico.