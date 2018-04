Adjapong, che follia: fallaccio su Sorrentino e rosso – VIDEO

Claud Adjapong si lascia un po’ andare nella partita tra Chievo e Sassuolo: si lancia su Sorrentino e fa un fallo killer. Rosso diretto, ma è servito il Var

Serataccia per Claud Adjapong, non si può definire in altri modi. Il difensore del Sassuolo è stato espulso al ventinovesimo minuto della partita con il Chievo per un fallo molto brutto e, a dirla tutta, anche molto inutile. Su un retropassaggio della difesa del Chievo, il sassolese si è lanciato su Sorrentino a palla ormai persa. Ha provato il tutto per tutto, ma è andato oltre, per usare un eufemismo.

Ha alzato il piede destro in scivolata cercando di prendere palla ma era nettamente in ritardo. Ha colpito la gamba del portiere e lo ha buttato a terra. Subito sono state veementi le proteste dei giocatori del Chievo, ma Tagliavento ha ammonito Adjapong. Ha poi rivisto tutto al Var e ha deciso per il rosso, una scelta che pare ineccepibile. Il fallo del giocatore del Sassuolo è stato commentato anche dai social e c’è chi pensa che addirittura il rosso sia troppo poco. Il Sassuolo giocherà la ripresa in dieci contro undici.