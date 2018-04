Roma attenta, il Barcellona non è solo Messi: ha la miglior difesa della Champions

Stasera ci sarà Barcellona-Roma al Camp Nou: Messi pericolo numero uno, ma sarà difficile anche superare la retroguardia blaugrana

Dopo Juventus–Real Madrid, questa sera sarà la volta di Barcellona-Roma. Gli spagnoli sono ovviamente favoriti, ma i giallorossi faranno di tutto per cercare di conquistare il passaggio del turno. Sarà ovviamente una sfida proibitiva, soprattutto nel cercare di fermare Messi. L’argentino sta attraversando un periodo di forma strepitosa, e rappresenterà il pericolo numero uno. Tuttavia Di Francesco dovrà preoccuparsi anche d un altro aspetto: la fase difensiva avversaria.

Infatti dall’addio du Puyol la difesa del Barcellona era sempre stata l’anello debole di una macchina altrimenti quasi perfetta. Tuttavia in questa stagione sotto la guida di Ernesto Valverde le cose sono cambiante. Con un assetto tattico differente, Valverde ha rinforzato il centrocampo, rinunciando ad un po’ di spettacolo, ma ha dato così maggiore equilibrio e stabilità a tutta la squadra. Infatti Messi e compagni possono vantare la miglior difesa del torneo, con appena due gol subiti. Un insidia in più per gli uomini di Di Francesco, che dovranno cercare di inventarsi qualcosa per superare la rocciosa difesa catalana.