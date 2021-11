Barcellona, Xavi: «Champions occasione d’oro. Pronti per il Benfica»

Xavi, allenatore del Barcellona, ha presentato il match di Champions League contro il Benfica: le sue dichiarazioni

CHAMPIONS LEAGUE – «Siamo pronti per giocare. La gara di domani in caso di vittoria ci regalerà l’approdo agli ottavi di finale e per questo la considero un’occasione d’oro. Il Barcellona non è in Champions per fare bella figura e basta. Lasciatemi essere ottimista. Sono più che soddisfatto per la vittoria sull’Espanyol, con buone sensazioni nonostante le difficoltà. Abbiamo dominato per 80’, pressando alto e chiudendo l’Espanyol nella loro metà campo. Contro il Benfica ci attende una gara difensiva. Loro hanno una squadra molto fisica, con ali tecniche che sanno alzare il ritmo».