Barcellona, Xavi schiva le voci di mercato: «La dirigenza è al lavoro per la squadra della prossima stagione. Non possiamo perdere Gavi»

L’allenatore del Barcellona Xavi ha presentato in conferenza stampa il big match di Liga contro il Siviglia. Ecco i passaggi principali.

SIVIGLIA – «È una finale per noi. Abbiamo la possibilità di approdare al secondo posto. Non sono al loro meglio, ma sono una squadra forte. Ammiro il loro allenatore e come società fanno le cose molto bene».

RECORD DI SPETTATORI DEL BARCELLONA FEMMINILE – «Si meritano la qualificazione e il record di spettatori. Vedendolo così pieno, mi è venuta la pelle d’oca. Speriamo che possa essere ripetuto con noi domani».

DEMBELE’ – «Lo vedo felice, non ho nulla da rimproverargli. Può essere il migliore al mondo nella sua posizione. Sta facendo la differenza per noi. Dipende tutto da lui».

I PARTENTI – «Il club non può permettersi di perdere Gavi e Araujo. Sono molto importanti per noi. Sono ottimista, aspetto una soluzione.».

SULLE VOCI DI MERCATO – «Non voglio commentare il mercato, abbiamo molto in gioco. È vero che la dirigenza sta lavorando per la prossima stagione, ma il mio lavoro è di arrivare al secondo posto domani».