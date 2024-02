Milan, Baresi sul sorteggio: «Rispetto di tutti, ma siamo ambiziosi»

Franco Baresi, ex giocatore e bandiera del Milan, ha parlato a Sky Sport a margine dei sorteggi di Europa League dove era presente a Nyon

SORTEGGIO – «Diciamo che per come eravamo arrivati in fondo con il Leverkusen, c’è un mezzo sorriso. Non bisogna sottovalutare lo Slavia Praga, è una squadra solita fisica e che ha fatto un buon girone battendo la Roma. Bisogna avere rispetto di tutti, ma il Milan deve essere sempre ambizioso».

MILAN – «Dobbiamo essere ambiziosi, sempre. Bisogna fare il massimo. Possiamo giocarcela con tutti. Bisogna lavorare e crederci. La squadra deve crescere in generale. Poi abbiamo giocatori che possono fare male. Bisogna essere compatti e più uniti».

