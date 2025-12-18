Bari, Luigi De Laurentiis rivela: «Campionato in difficoltà. Vivarini uomo spogliatoio. A gennaio arriveranno cambiamenti. Società? Continuo a cercare un socio che mi affianchi»

Bari, la rivelazione di Luigi De Laurentiis ai microfoni di Dazn, dove era ospite. Le parole del presidente del Bari e vicepresidente di Serie B

Ospite ai microfoni di DAZN all’interno del format Professione Presidente, Luigi De Laurentiis, numero uno del Bari, ha tracciato un bilancio della sua esperienza nel calcio italiano.

Dalla governance della Lega Serie B alle difficoltà strutturali del campionato, passando per le scelte sportive, il cambio in panchina e le prospettive societarie, il presidente biancorosso ha toccato tutti i temi chiave dell’attualità.

RUOLO IN LEGA SERIE B – «È stato bello essere votato all’unanimità perché mi ha dato l’opportunità di rappresentare la Serie B assieme al presidente Bedin. Questa è una lega in difficoltà sul piano della sostenibilità. Fra mutualità che si è abbassata e la quota dei diritti televisivi che si è ridotta sono entrati milioni in meno creando problemi nei bilanci di molti club. Bedin è stato bravo a riorganizzare la lega, con l’intento di trovare nuovi introiti, ottimizzando già quelli esistenti».

COME SI FA BENE IN SERIE B – «La Serie B è interessante perché a priori cambia sette squadre. È un campionato che si rinnova molto e che dunque è difficilmente leggibile, con una classifica strettissima. Lo scorso anno fra il sesto e il 14° posto c’erano praticamente solo due punti. Per il pubblico è affascinante, ma a livello societario è difficile: ci sono quattro retrocessioni su venti squadre. Penso che la Serie B si stia comportando troppo da Serie A con spese esorbitanti e ricavi molto bassi. Per questo si sta parlando di Salary Cap».

OBIETTIVI STAGIONALI DEL BARI – «Abbiamo ricostruito una squadra. Arriviamo da una finale persa e da una depressione totale che ha avvolto la gestione sportiva. Non è un caso che dalla finale playoff siamo finiti ai playout. Quest’anno abbiamo deciso di ripartire da zero, con un nuovo allenatore. Le difficoltà ci sono state comunque: per trovare la quadra serve tempo e anche un pizzico di fortuna, basti pensare agli infortuni di giocatori importanti come Gytkjaer».

IL CAMBIO IN PANCHINA: DA CASERTA A VIVARINI – «Con mister Caserta avevamo sviluppato un bellissimo rapporto umano, ma non riuscivamo a trovare una quadra. Cambiare allenatore in corsa è spiacevole, ho aspettato il più possibile. Vivarini è un allenatore che mi era rimasto nel cuore, un leader attento allo spogliatoio. Assieme a Magalini abbiamo pensato fosse la scelta migliore».

MERCATO DI GENNAIO – «Dovremo comprendere in maniera precisa quali cambiamenti fare. Sfrutteremo la finestra invernale per trovare le pedine necessarie a sostituire chi non è in linea con i risultati attesi».

MAGALINI E DI CESARE – «Dal loro arrivo non hanno avuto un lavoro semplice, ma sono stati bravi a ricostruire una squadra che fino a quattro giornate dalla fine era in zona playoff, l’obiettivo che avevamo promesso alla piazza».

MULTIPROPRIETÀ E FUTURO SOCIETARIO – «Ho dichiarato che continuerò a cercare un socio serio che possa affiancarmi. Ci sono stati contatti, ma quando ci sarà il partner giusto i primi a saperlo saranno i tifosi. Nessuno più di me vuole il bene del Bari, l’ho ricostruito da zero. Questa è la mia seconda casa».

