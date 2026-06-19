Baroni nuovo allenatore del Verona, è ufficiale: i dettagli del contratto e il comunicato del club

Baroni nuovo allenatore del Verona, il tecnico torna sulla panchina gialloblù. I dettagli e il comunicato ufficiale

È ormai ufficiale: Marco Baroni torna ad allenare il Verona, sancendo un graditissimo e atteso ritorno che ha subito riacceso l’entusiasmo della tifoseria scaligera. La trattativa, che era nell’aria da diverse settimane, ha trovato la sua definitiva e formale conclusione nel corso delle ultime ore, regalando al club veneto la nuova guida tecnica per i prossimi anni.

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La risoluzione con il Torino: il passo decisivo per il ritorno

La strada che ha ricondotto il tecnico toscano all’ombra dell’Arena ha richiesto un delicato e preventivo passaggio burocratico con la sua precedente società. L’allenatore ha dovuto formalizzare la risoluzione contrattuale con il Torino, club con cui ha interrotto consensualmente il proprio rapporto lavorativo. Questo accordo di sblocco con la dirigenza granata rappresentava di fatto l’ultimo step prima di tornare a Verona, l’ostacolo formale necessario per potersi legare legalmente e senza vincoli alla sua nuova e vecchia squadra.

L’annuncio sui social e la nota ufficiale dell’Hellas Verona

La società ha voluto gestire l’annuncio della firma in grande stile, sfruttando l’impatto dei canali digitali. I gialloblù hanno annunciato la notizia tramite un post su Instagram di seguito riportato, catturando immediatamente l’attenzione dei supporter e degli addetti ai lavori con una grafica dedicata. Pochissimi minuti dopo l’apparizione del contenuto social, la dirigenza ha provveduto a pubblicare anche il comunicato ufficiale sul proprio portale web, specificando la durata e i dettagli dell’intesa:

“Hellas Verona FC comunica di aver affidato, a partire dal 1° luglio, la conduzione tecnica della Prima Squadra a Marco Baroni, che si è legato al Club fino al 30 giugno 2028, con opzione fino al 2029”.

Fiducia e stabilità: le prospettive del nuovo ciclo scaligero

I termini dell’accordo svelano la chiara intenzione del club di inaugurare un progetto a lungo termine, basato sulla stabilità tecnica e sulla programmazione societaria. Un legame contrattuale fino al 30 giugno 2028, con una clausola che permette il prolungamento per un’ulteriore stagione, dimostra l’assoluta fiducia riposta nelle doti umane e tattiche del mister. Baroni, dal canto suo, conosce già alla perfezione le dinamiche e le ambizioni dell’ambiente veronese. Il tecnico si metterà al lavoro per plasmare la rosa fin dal prossimo ritiro estivo, con l’obiettivo prioritario di tornare in Serie A e valorizzare i giovani talenti a disposizione nell’organico.