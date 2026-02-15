Baroni prima di Torino Bologna: «Vlasic un giocatore insostituibile, il presidente pretende quella cosa». Le parole del tecnico

A pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro il Bologna, l’allenatore del Torino Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per dettare la linea. Il tecnico toscano ha sottolineato come la proprietà pretenda il massimo impegno da parte di tutti, invitando il gruppo a onorare la maglia e a concentrarsi esclusivamente sul presente contro un avversario di valore. Un’investitura importante è arrivata per Nikola Vlasic: il trequartista croato, schierato titolare, è stato definito dal mister una pedina insostituibile e fondamentale per la sua dedizione quotidiana al lavoro e l’apporto tattico alla squadra.

PAROLE – «Il presidente pretende impegno massimo da parte di tutti, la squadra deve solo pensare alla maglia che indossa. Il futuro passa dal presente, dall’oggi, dal fare una grande partita contro una squadra forte. Vlasic titolare? Un giocatore insostituibile per il ruolo, per la dedizione, per quello che dà ogni giorno. E’ un giocatore importantissimo».