Il gioiello dell’Atalanta è nel mirino della Juventus. Musa Barrow come Caldara? Ecco il piano bianconero per ingaggiare l’attaccante

C’è una nuova stella in Serie A: Musa Barrow. L’attaccante cambiano classe 1998 sta trascinando l’Atalanta in questo finale di stagione. Il giocatore, nel giro della prima squadra da inizio stagione, ha faticato ad ambientarsi ma Gasperini lo ha lanciato nelle ultime settimane a causa degli infortuni di Petagna e Cornelius e il giovane calciatore, che aveva fatto sfracelli con la Primavera, ha ripagato la fiducia del suo tecnico con 3 gol e 1 assist in 10 presenze. Il 19enne è finito inevitabilmente nel mirino dei grandi club e secondo Il Corriere dello Sport, la Juventus vuole anticipare la concorrenza per evitare aste e per assicurarsi le prestazioni del gioiello atalantino.

Musa Barrow, ennesimo talento sfornato dalla cantera dell’Atalanta, piace a Beppe Marotta e a Fabio Paratici, che lo seguono ormai da diversi anni. La Juventus vuole imbastire un affare simile a quello che ha portato Caldara in bianconero. Il difensore è stato acquistato nel gennaio 2017 dai bianconeri ed è stato lasciato in prestito alla Dea per un anno e mezzo (arriverà alla Juve in estate). La Juve può sfruttare gli ottimi rapporti con l’Atalanta per chiudere un’operazione simile a quella chiusa con Caldara. Barrow piace anche a Inter e Borussia Dortmund e anche al Chelsea. Bisogna fare in fretta: pronto il blitz della Juve. L’Atalanta chiede almeno 30 milioni.