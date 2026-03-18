Bayern Monaco Atalanta 4-1, la Dea cade anche nella gara di ritorno! Kane, Karl e Luis Díaz completano la festa. Nerazzurri travolti

Bayern Monaco Atalanta 4-1, sconfitta senza appello: Kane show, Karl e Luis Díaz dominano. Difesa della Dea in crisi

Per l’Atalanta doveva essere la serata del riscatto dopo il pesante ko dell’andata, un’occasione per uscire dall’Allianz Arena con dignità e testa alta. Ma contro questo Bayern Monaco, dominante in ogni zona del campo, la squadra di Palladino non è mai riuscita a trovare ritmo né soluzioni, finendo travolta dall’intensità dei tedeschi.

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Fin dai primi minuti i bavaresi schiacciano la Dea nella propria area, costringendo Sportiello agli straordinari. Al 23’ arriva l’episodio che indirizza la gara: rigore per un tocco di mano di Scalvini. Sportiello para il primo tentativo di Kane, ma il VAR fa ripetere il tiro perché il portiere non aveva i piedi sulla linea. Al secondo tentativo l’inglese non sbaglia. L’Atalanta prova a reagire nel finale di primo tempo con Pasalic, ma Urbig chiude lo specchio e manda le squadre al riposo sull’1-0.

La ripresa è un monologo del Bayern, che in pochi minuti chiude i conti: Kane firma la doppietta con un gesto tecnico da fuoriclasse, poi Karl trova il tris con un sinistro preciso. I nerazzurri non riescono più a superare la metà campo e al 70’ Luis Díaz cala il poker in contropiede con uno scavetto su Sportiello. Solo nel finale l’Atalanta trova la rete della bandiera: su corner, Pasalic prolunga per Samardzic, che di testa firma il 4-1 definitivo. Una serata amara che sancisce l’eliminazione della Dea.